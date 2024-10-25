スタッド・ランスで見事にブレイクを果たしている日本代表MF中村敬斗。先週末のオセール戦でリーグアン5試合連続ゴールを決め、5大リーグにおける日本人の新記録を樹立した。ただ周りを見渡せば、中村以外にもすばらしい結果を残している選手たちがいる。今回は、中村と同じくフランス・リーグアンで絶好調なライバルたちを見ていきたい。イ・ガンイン所属：パリ・サンジェルマン／韓国代表年齢：23韓国出身ながら10歳でバレンシア