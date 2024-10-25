俳優の役所広司さん（68）と磯村勇斗さん（32）が24日、映画『八犬伝』（全国公開中）の先行上映イベントに登場。役所さんが磯村さんへ役者を長く続けるための秘けつを伝えました。映画は、山田風太郎さんの小説『八犬伝 上・下』を実写化。里見家の呪いを解くため八つの珠に引き寄せられた八人の剣士たちの運命を描く『八犬伝』の世界と、その作者・滝沢馬琴が生きた現実の世界が交錯する作品です。役所さんは滝沢馬琴を、磯村さ