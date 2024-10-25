お笑いコンビ・千鳥の大悟が25日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）に出演。ハロウィーン企画ともあり、松本人志の仮装姿で登場した。【写真】ジャック・スパロウ？…仮装姿の松田元太番組冒頭、ノブが早速「背筋ピーン。そうだったそうだった。その背筋だったわ」と金髪、白いＴシャツ、ムキムキの筋肉と、松本を真似る大悟を見てツッコむと、大悟も「やっぱいつもより緊張感がある