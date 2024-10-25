沖縄県浦添市で、琉球王朝時代の国王の墓の壁などに落書きをしたとして、男2人が逮捕されました。この事件は、今月3日、「浦添城跡」内にある琉球王朝時代の国王の墓とされる「浦添ようどれ」の墓室とアーチ門の壁などに、黒色のスプレーで書いたとみられる落書きが見つかったものです。現場の防犯カメラには、3日午前、3人の男たちが落書きをする様子が映っていましたが、警察は25日までに、飲食店従業員のホームズケイリブ志穏容