ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、ロシアが2〜3日中に、北朝鮮兵士を戦闘地域に派遣するとの見方を示し、「明確なエスカレーションの一歩」だと非難しました。これに先立ち、ウクライナ側は、北朝鮮の最初の部隊がすでにロシア西部クルスク州に配備されたとしていて、ウクライナ軍の越境攻撃に対するロシア軍の反撃を支援するとみられます。