22日に高熱脳症でふらつき転倒し入院した高須クリニックの高須克弥院長（79）が25日、自身のXを更新し、現在の様子を伝えた。【写真あり】すごいメンツ…「かっちゃんの奇跡的回復退院を祝う会」の様子高須院長は「かっちゃんの奇跡的回復退院を祝う会。井川意高さん。猫組長。（タヌキの絵文字）。ありがとうごさいます。なう」と、退院し、“祝う会”を行ったことを伝えた。この投稿の前には、「ニッポン放送開局70周年記