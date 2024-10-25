ドジャースヤンキースによるワールドシリーズ第１戦が２６日（現地２５日）、フジテレビ系列で生中継されるが、午後７時からもダイジェスト版が放送されることが発表された。ＴＢＳ系では午後５時５１分からＤｅＮＡ対ソフトバンクの日本シリーズ第１戦が生中継される予定になっており、日米シリーズ放送対決となる。フジ系では、午前８時３０分から午後０時３０分まで生中継を予定（最大延長は午後１時３０分まで）。６時