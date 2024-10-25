メジャーリーグのワールドシリーズ（ＷＳ）は２５日（日本時間２６日）、ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムで開幕する。第１戦の先発はドジャースがジャック・フラーティ、ヤンキースがゲリット・コール。そのコールの妻・エイミーさんが２４日（日本時間）までに、ヤンキースの奥さま会が揃ってロサンゼルスに向けて出発する様子をＳＮＳで報告した。全員が「ＮＥＷＹＯＲＫ」と描かれたキャップをかぶり、ほとんど