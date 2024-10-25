NBAグリズリーズが、開幕戦となった23日（日本時間24日）に敵地ジャズと対戦。2WAY契約の河村勇輝（23）がベンチ入りしたが出場ならず。日本人4人目、そしてBリーグ初のNBA選手誕生は次戦以降に持ち越しとなった。チームは接戦に競り勝って開幕白星発進を決めた。試合後に配信されたグリズリーズ公式メディア「グラインド・シティ・メディア」の公式YouTubeチャンネルで河村のある動きが注目された。開幕戦の第3Q残り7分10秒に