フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）が２５日に放送され、ＭＣのお笑いコンビ「千鳥」の大悟が、「ダウンタウン松本人志コスプレで出演した。この日はハロウィーンが近いとあって、出演者は仮装をして登場。大悟は金色の短髪のかつら、白いＴシャツの下に筋肉に見えるようなボディースーツを仕込んだ。番組のタイトルをコールすると、相方のノブが「背筋ぴーんとしてる。そうだった、そうだった。