日本ハムからドラフト１位指名を受けた福岡大大濠・柴田獅子（れお）投手がドラフト会議から一夜明けた２５日、福岡市内の同校で栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）、大渕隆スカウト部長らから指名あいさつを受けた。会見後には、新庄監督との“縁”について語る場面もあった。右腕の誕生日は、現役時代の新庄監督が突然の引退宣言を行った０６年４月１８日。それから１８年後の今月２４日のドラフト会議で日