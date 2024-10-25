音楽ユニット「ｍｏｕｍｏｏｎ」のＹＵＫＡが２５日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。「中秋ＬＩＶＥの衣装をご紹介」とつづり、キャミソールドレス姿をアップ。「私が着用した赤いドレスは、今回のＬＩＶＥ公演のために新たに作って頂くことになり、ほんとうにほんとうに、嬉（うれ）しかったです」と特別仕様であると明かした。パートナーのＭＡＳＡＫＩと撮影した２ショットなどをアップ。フ