◆スピードスケート◇全日本距離別選手権（２５日、長野市エムウェーブ）２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪のプレシーズンが開幕し、女子１５００メートルは世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５５秒４０で９年連続９度目の優勝を飾った。９連覇は１９９９年から２００７年に達成した田畑真紀に並ぶ大会最長記録。高木は「ずっとひたむきにレースに取り組んできた結果。あまり自分の中で連覇とい