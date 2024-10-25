ドジャースの大谷翔平選手がホームラン50本、盗塁50の「50−50」を達成した時のホームランボールを巡り、台湾のIT関連企業が購入したと認める声明を出しました。テレビ朝日の取材に対して購入を認めたのは台湾の「UCキャピタル」というIT関連企業で、「この歴史的な野球ボールを台湾に持ち帰り、歴史的瞬間を共有できることを光栄に思います。台湾と日本の様々な団体と協力し、ファンの皆さまに近い距離からご覧頂ける展示を企