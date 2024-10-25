《パネラー》カズレーザー（メイプル超合金）川栄李奈高橋茂雄（サバンナ）タイムマシーン3号出川哲朗八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）《VTR出演者》池松壮亮タイムマシーン３号水上恒司ほか