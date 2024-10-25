超吸収型サニタリーショーツブランド｢Bé-A(ベア)｣は、365日はける温活テックショーツ｢ベア サーマルエア ショーツ ハイライズ｣を11月7日(木)より新発売します。発売に向けて、公式オンラインストア･楽天市場店にて10月24日(木)より先行予約販売を開始します。サニタリー用吸水ショーツとは異なる、新しい温活テックショーツは、1枚持っておきたいアイテム! ベアが着目した