こちらは「みずがめ座（水瓶座）」の方向約710光年先の「みずがめ座R星（R Aquarii）」です。中央で明るく輝く星、その周囲では上下左右に二重の弧を描いた星雲が広がる複雑な構造が形成されています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の広視野カメラ3（WFC3）で撮影された「みずがめ座R星（R Aquarii）」（Credit: NASA, ESA, M. Stute, M. Karovska, D. de Martin & M. Zamani (ESA/Hubble)）】みずがめ座R星は赤色巨星と白色