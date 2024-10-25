【川崎−群馬】第２クオーター、シュートを放つ川崎・ライト＝川崎市とどろきアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２５日、川崎市とどろきアリーナで１試合が行われ、中地区の川崎は群馬に６２―８９で大敗した。川崎は第２クオーターに篠山、アレン、ライトらが得点を重ね、６点リードで前半を折り返す。後半は一転して失速、第３クオーターに２６点を奪われて逆転されると、第