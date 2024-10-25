戸部警察署神奈川県警戸部署は２４日、住居侵入と窃盗の疑いで、横浜市中区宮川町３丁目、会社員の男（５０）を逮捕した。逮捕容疑は、２１日午前７時半ごろから２４日午後１時５分ごろまでの間、同じマンションに住む地方公務員の男性（３５）宅に侵入し、キャッシュカードや通帳、印鑑など在中のクリアケース（約千円相当）を盗んだ、としている。署によると、男は「間違いない」と供述、容疑を認めている。男は何らかの