ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:55）。10月19日（土）の放送は、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの海沼流星（かいぬま・りゅうせい）さんと砂田将宏（すなだ・まさひろ）さんが登場。10月16日（水）にサプライズ配信した新曲「7」について伺いました。◆海沼「彼らを信頼しています」――「7」はどんな楽曲になっていま