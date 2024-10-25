職員の懲戒処分を発表し謝罪する神奈川県の担当者＝２５日、県庁複数の部下の職員にパワーハラスメントを繰り返したとして、神奈川県は２５日、総務局のグループリーダーの男性職員（５３）を戒告の懲戒処分とした。県によると、男性は２０２２〜２３年度に、男女少なくとも６人の部下の職員に対し、業務の指導を行う際に他の職員がいる前で「ばかやろう」「ばかじゃねえか」などと乱暴な言葉を使って、室内全体に聞こえる大声