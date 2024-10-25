厚木市役所（資料写真）厚木市は２５日、虚偽の看護休暇を２４回にわたって申請し、２３日と３時間の休暇を不正に取得したとして、収納課の男性主査（３９）を停職２カ月の懲戒処分にしたと発表した。市によると、男性主査は昨年５月から今年８月にかけて、実際は子どもの看護を行ってはいないのに、子どもの体調不良などを理由に虚偽の看護休暇を申請して取得。休んだ日数に相当する２３日と３時間分の給与約６４万２千円を不