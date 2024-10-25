名古屋市昭和区に2024年10月31日にオープンするスタートアップ支援拠点「STATION Ai」と名古屋駅を結ぶ「あいち自動運転シャトル」が25日、報道陣に公開されました。トヨタのミニバンをベースに、アメリカのベンチャー企業「May Mobility(メイモビリティ)」の自動運転ソフトを搭載し、若宮大通など交通量の多い道路を最高時速48キロで走ります。運行は11月7日からおよそ5カ月の予定で、ステー