米１０年債利回りは４．１９６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（%） 米2年債 4.051（-0.028） 米10年債4.196（-0.016） 米30年債4.465（-0.009） ドイツ2.285（+0.019） 英国4.221（-0.016） カナダ3.223（-0.017） 豪州4.412（-0.040） 日本0.946（-0.008） ※米債以外は10年物