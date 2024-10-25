リーグ戦の雪辱を胸にＧ大阪戦に意気込む横浜Ｍのハッチンソン監督＝Ｆ・マリノススポーツパークＪ１横浜Ｍは２５日、横須賀市のＦ・マリノススポーツパークで天皇杯全日本選手権準決勝のＧ大阪戦（２７日午後１時５分・パナスタ）に向けた全体練習を行った。今季実現可能な最後のタイトルを見据え、ジョン・ハッチンソン監督（４４）は「唯一取れそうなタイトル。いい結果を残して次に進みたい」と意気込んだ。敵地に乗り込ん