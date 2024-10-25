【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『YOASOBI特別1面新聞』は、京セラドーム大阪周辺の5店舗で販売！ スポーツ報知を発行する報知新聞社が10月26・27日に大阪・京セラドーム大阪で開催されるYOASOBI初のドームツアーを記念して、エリア特別1面新聞を発売する。 『YOASOBI特別1面新聞』は、YOASOBIのふたりのインタビューを掲載した特別紙面となり、初回（26日付）と第2回（27日付