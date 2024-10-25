25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比200円高の3万8210円と急伸。日経平均株価の現物終値3万7913.92円に対しては296.08円高。出来高は4352枚となっている。 TOPIX先物期近は2638.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.18ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 382