【モデルプレス＝2024/10/25】「桜美林大学桜コンテスト2024」No.10加藤小夏（かとう・こなつ）さんのインタビュー。【写真】昨年の「ミス桜美林」美女◆加藤小夏（かとう・こなつ）さんプロフィール学部／学年：リベラルアーツ学群／4年出身地：千葉県誕生日：08月02日趣味：料理をすること特技：インドネシア語好きな食べ物：ラーメン好きな言葉（座右の銘）：何事にもチャレンジする！最近ハマっていること：いろんな色を使った