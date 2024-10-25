能登豪雨の犠牲者は15人となりました。9月21日に能登地方で発生した記録的な豪雨。石川・輪島市町野町の中山美紀さん（当時31）が唯一、行方不明となっていましたが、24日夜、能登町鈴ケ嶺で女性の遺体が見つかり、検視の結果、歯形などから中山さんと特定されました。家族によりますと、見つかった遺体は中山さんが行方不明となった日に仕事着として使っていたものと同じ茶色っぽいズボンと、ストライプ柄のTシャツを身に着けてい