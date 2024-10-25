ダブルス準々決勝で勝利し、タッチを交わす青山修子（左）、穂積絵莉組＝有明コロシアム女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン第5日は25日、東京・有明テニスの森公園で行われ、ダブルス準々決勝で青山修子（近藤乳業）穂積絵莉（日本住宅ローン）組がクリスティナ・ブクサ（スペイン）モニカ・ニクレスク（ルーマニア）組に競り勝ち、4強入りした。6―3、3―6で迎えた10点先取制のマッチタイブレークを10―4で制した。