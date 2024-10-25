ＣＳでも盛り上がった横浜スタジアムでのパブリックビューイングを日本シリーズでも実施する横浜ＤｅＮＡは２５日、日本シリーズでも横浜スタジアムでのパブリックビューイングを実施すると発表した。実施日はソフトバンクの本拠地みずほペイペイドームで開催される２９、３０、３１日の３日間。入場は無料。詳しくは球団ホームページへ。