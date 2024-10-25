米玩具大手のファンコ、中国市場の開拓に注力17日、第22回中国国際玩具・教育設備展覧会に出展したファンコのブース。（上海＝新華社配信）【新華社上海10月25日】中国上海市でこのほど開かれた玩具の見本市「第22回中国国際玩具・教育設備展覧会」で、米国玩具メーカーのファンコは産業パークの運営や日用化学品事業を手がける中国企業、柏亜集団（BOYAGROUP）と手を組み、中国市場の開拓に力を入れると発表した。ファンコ