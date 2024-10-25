河北省雄安新区安新県端村鎮関城二村にある農地で電動スマートトラクター「鴻鵠T70」が秋の播種作業を行っていた。中国新聞網が伝えた。雄安新区公共サービス局は今年、「雄安新区農業全産業チェーンデジタル化転換モデル応用シーンプロジェクト」を展開している。「デジタル意思決定＋無人農業機械」を導入した無人農場のモデルシーンに力を入れ、国家デジタル農業地域（北京・天津・河北）イノベーションサブセンターと中国科学