福岡県警博多署は25日、福岡市博多区諸岡6丁目付近で同日午後3時ごろ、下校中の男児が見知らぬ男からランドセルをつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60〜70歳くらいの小太りだったという。