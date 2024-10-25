【さくらみこ 私服衣装Ver.】 10月25日 発表 マックスファクトリーは、スケールフィギュア「さくらみこ 私服衣装Ver.」の商品化を発表した。発売時期、価格は未定。 本商品は、カバーが運営するVTuberグループ「ホロライブ」より、0期生のさくらみこさんを立体化したスケールフィギュア。今回は、私服衣装姿での立体化となる。グッドスマイルカ