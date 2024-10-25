渦を巻く大きな雲。25日午前6時に大型の台風21号が発生、10月3つ目の台風となります。来週本州に接近する恐れも出ていて、異例の“ハロウィーン台風”となる可能性があります。一方で、台風20号が直撃したフィリピン。横殴りの雨で木々が大きく揺れています。台風がもたらした大雨で大規模な洪水が発生。ロープを張り救助活動を行う現場では、出産を控えた妊婦を救助する様子が見られました。水が流れ込んだ町では住民がゴムボート