UCC上島珈琲は、2023年に数量限定発売したコーヒー食品「YOINED（ヨインド）」をお酒に合う「コーヒーおつまみ」として新提案する。「ヨインド」は、焙煎したコーヒー豆を、抽出せずに丸ごと-196℃で凍結粉砕した食品であるため、抽出したコーヒーを飲むよりも香りを強く感じられるのが特徴。“飲まないコーヒー”や“食べるコーヒー”とも呼ばれる。UCCグループが掲げるパーパス「より良い世界のために、コーヒーの力を解き