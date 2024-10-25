衆議院選挙についてNNNが終盤の情勢調査を実施した結果、広島県内6つの小選挙区のうち3つで自民党が優位に立っています。1区は岸田候補が与党支持層の9割を固め戦いを優位に進めています。2区は平口候補が与党支持層の8割を固め、優位に立っています。福田候補は国民民主党支持層の8割以上を固め、激しく追い上げています。3区は斉藤候補がわずかにリードしています。追いかける東候補は、立憲民主党支持層の8割以上を固めて