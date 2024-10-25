アメリカ大統領選挙が直前に迫る中、トランプ氏は「大統領に返り咲いたら自らを起訴した検察官を2秒以内にクビにする」と発言しました。◇激戦のジョージア州、ハリス副大統領の集会会場。記者「オバマ元大統領がステージに登場しました。会場からは大歓声が上がっています」民主党オバマ元大統領「ハロー！ジョージア！」登壇したのはハリス氏ではなくオバマ元大統領。民主党オバマ元大統領「トランプ氏は自分の問題