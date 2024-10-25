人気バンド・SEKAI NO OWARIのSaoriが25日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を報告した。【写真あり】かわいいイラスト！セカオワSaoriが第2子妊娠を報告Saoriは、「いつも応援して下さる皆さまへ」と題し、「この度第二子を授かりました」と報告。続けて「妊娠が分かったのは春頃、アリーナツアー『深海』の序盤でしたが、家族は大喜びで第二子の成長を見守ってくれ、『深海』チームはいつも万全のサポートをしてく