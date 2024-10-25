衆院選は27日、日曜日が投開票日です。 鹿児島1区は参政党新人の昇拓真さん、自民党前職の宮路拓馬さん、立憲民主党比例九州前職の川内博史さん。 2区は参政党新人の矢竹ゆかりさん、共産党新人の松崎真琴さん、無所属前職の三反園訓さん、日本維新の会新人の辻健太郎さん、自民党比例九州前職の保岡宏武さん。 3区は立憲民主党前職の野間健さん、自民党比例九州前職の小里泰弘さん。 4区は自民党前職の森山裕さん、社民党新人