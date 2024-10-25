【モデルプレス＝2024/10/25】「桜美林大学桜コンテスト2024」No.7村山祐都（むらやま・ゆうと）さんのインタビュー。【写真】昨年の「ミス桜美林」美女◆村山祐都（むらやま・ゆうと）さんプロフィール学部／学年：芸術文化学群／1年出身地：東京都誕生日：08月03日趣味：舞台鑑賞特技：即興ダンス好きな食べ物：そば茶好きな言葉（座右の銘）：謙虚に大胆最近ハマっていること：麻辣湯◆「桜美林大学桜コンテスト2024」No.7村山