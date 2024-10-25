【ソウル聯合ニュース】来月の北朝鮮に対する国連人権理事会の普遍的定期審査（ＵＰＲ）を前に、韓国政府が北朝鮮に対する質疑を書面で国連人権高等弁務官事務所（ＯＨＣＨＲ）に提出した。外交部が２５日、明らかにした。ＵＰＲは１９３の国連加盟国が自国の人権状況や勧告の履行などについて審査を受ける場で、２００８年に始まった。北朝鮮に対する４回目のＵＰＲは来月７日に予定されている。韓国政府は今回の質疑で、北朝