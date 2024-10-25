NNNと読売新聞は、27日に投開票が迫る 衆議院議員選挙の終盤の情勢調査を行いました。 長崎2区と3区はいずれも与野党の候補が激しく競り合ったまま、終盤を迎えています。 情勢調査は、NNNと読売新聞が22日から24日までの3日間、電話とインターネットで行いました。 ■長崎1区 長崎1区では、3期目を目指す国民民主党・前職の西岡 秀子候補が引き続き安定した戦いを見せ、自民党・新人の下条 博文候補が追う展