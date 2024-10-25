【モデルプレス＝2024/10/25】「桜美林大学桜コンテスト2024」エントリーNo.3多賀糸愛翔（たがいと・まなと）さんのインタビュー。【写真】昨年度の“日本一のイケメン大学生”◆多賀糸愛翔（たがいと・まなと）さんプロフィール学部／学年：リベラルアーツ学群 社会領域2年出身地：神奈川県誕生日：9月6日趣味：サッカー観戦、カラオケ、スイーツ巡り特技：歌うこと、サッカー分析好きな食べ物：抹茶スイーツ、ピザ、マグロ、母の