【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」が、発売から７日で世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでストリーミング再生回数１億回を突破した。所属事務所のザ・ブラックレーベルが２５日、伝えた。所属事務所によると、韓国の女性ソロアーティストとしては最短記録で、韓国アーティストとしては２