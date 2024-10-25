【モデルプレス＝2024/10/25】「桜美林大学桜コンテスト2024」エントリーNo.4川原崎恵夢（かわらさき・めぐむ）さんのインタビュー。【写真】美肌が眩しい川原崎恵夢さん◆川原崎恵夢（かわらさき・めぐむ）さんプロフィール学部／学年：リベラルアーツ学群4年出身地：静岡県誕生日：10月27日趣味：カフェ、喫茶店巡り、美味しいものをたくさん食べること特技：キノピオのモノマネ好きな食べ物：最近はチーズケーキです！好きな言