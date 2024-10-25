SixTONESの田中樹が25日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた『劇場版ACMA:GAME 最後の鍵』の初日舞台あいさつに登壇。田中は、主演の間宮祥太朗が、自身のグループでのメンバーカラーである青のスーツを着て登壇したことに「（僕のこと）好きってことですか？」と問いかけ会場を沸かせていた。舞台あいさつには田中と間宮をはじめ、古川琴音、竜星涼、嵐莉菜、志田未来、佐藤東弥監督も参加した。本作は、「週刊少年マガジン