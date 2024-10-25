【モデルプレス＝2024/10/25】「桜美林大学桜コンテスト2024」エントリーNo.1神田奏（かんだ・そう）さんのインタビュー。【写真】昨年度の“日本一のイケメン大学生”◆神田奏（かんだそう）さんプロフィール学部／学年：航空マネジメント学群1年出身地：福岡県誕生日：11月26日趣味：サイクリング、テニス特技：カードマジック好きな食べ物：マグロ好きな言葉（座右の銘）：夢は願い続けることが1番大切で大変最近ハマっているこ