岐阜県関市で、ペットの大型犬も入店できるそば店「京都有喜屋 和喬庵(きょうとうきや わきょうあん)」の別館、「わん喬庵」が人気を呼んでいます。 ■愛犬も同伴OKのそば店「わん喬庵」 関市の「京都有喜屋 和喬庵」は、白いメレンゲにそばを絡めて食べる「有喜天(うきてん)そば」が看板メニューです。 客：「フワッとした感じと、とろけるような感じでクリーミー。超おいしいです。そ